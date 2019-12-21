Tırla otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

"O benim sünnetim değildi"

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AkçakocaKarasu Çevreyolu eski cezaevi kavşağı yakınında tır ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Akçakoca Karasu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Sakarya'dan Zonguldak istikametine gitmekte olan 54 PF 364 plakalı tır, çevreyolunda seyreden pat pat tabir edilen tarım aracına çarpmamak için fren yaparak direksiyon kontrolünü kaybettikten sonra, karşı yönden gelen Nurettin Temizer (64) idaresindeki 54 PL 858 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Düzce'de bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

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