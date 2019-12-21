Kasım ayında 7 bin 466 konut satıldı

"O benim sünnetim değildi"

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Doğu Marmara Bölgesinde 2019 yılı Kasım ayında 7 466 konut satıldı.

Konut satışları yıl sonuna doğru artmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2019 yılı Kasım ayında Kocaeli’de 3 bin 78 konut, Sakarya' da bin 781 konut, Düzce'de 838 konut, Bolu'da 723 konut ve Yalova'da bin 46 konut satışı gerçekleştiği bildirildi.

DÜZCE 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:37

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