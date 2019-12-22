Düzce’de 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdı

– Düzce’de Kasım ayında 44 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce’de Kasım ayında 44 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 44 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.

Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koruyucu olarak 6 köy ve 3 mahallede 22 köpeğe kuduz aşısı uygulandığı bildirildi.

DÜZCE 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:37

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