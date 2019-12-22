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Gençlik ve Spor Bakanlığı 5 projeyi destekleyecek

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında Düzce'den gelen projeler arasından 5 projeyi destekleme kararı aldı. 2 Orta Okulu 2 Lise ve 1 Düzce Üniversitesi Öğrenci Topluluğunun projesinin desteklenmesi uygun bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projelerini Destekleme Programı kapsamında Düzce’den gelen projeler arasından 5 projeyi destekleme kararı aldı. 2 Orta Okulu 2 Lise ve 1 Düzce Üniversitesi Öğrenci Topluluğunun projesinin desteklenmesi uygun bulundu.
Gençlik Projeleri Destek Programı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin hayallerini desteklemek, gönüllülük çalışmalarını güçlendirmek, ülkemiz ve insanlık için yenilikçi fikirlere ve girişimlere imkan tanımak, kültürel etkinliklere ve sanata katılımı öncelemek, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak, çevreye ve tüm canlılara duyarlılığı artırmak, aktif bir hayat tarzını teşvik etmek hedefleri doğrultusunda yürütülüyor.
Bu kapsamda 2019/1 çağrı dönemi geçtiğimiz aylarda tamamlanmış Düzce’den de onlarca proje bakanlığa gönderilmişti. Yapılan denetimler sonrasında sonuçlar açıklandı. Böylelikle Düzce’de Mehmet Zahit Kevseri İmam Hatip Ortaokulu’nun, Konuralp Orta Okulu’nun, Çilimli Anadolu Kalkınma Vakfı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin, Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ve Düzce Üniversitesi’nde bulunan bir öğrenci topluluğunun projeleri uygun bulundu. Projeler öğrenciler tarafından hayata geçirilecek olması dikkatlerden kaçmazken, 5 projenin de sözleşmeleri imzalandı. 2020 döneminde projeler başlayacak.

DÜZCE

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:09
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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