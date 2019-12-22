Doyumsuz manzarada Martıların ekmek kavgası

"O benim sünnetim değildi"

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Akçakoca’nın en güzel manzarasında sahil bandında vatandaşlar martılara ekmek atarak besliyorlar.

Akçakoca’da beyaz kanatları ile güzelleştiren yüzlerce martı, yemek için birbirleri ile kavga ediyor. Unutulmaz görüntülere sahne olan martılar, bir sonraki yemek saatine kadar yeniden gökyüzüne dönüyor.

DÜZCE 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:37

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