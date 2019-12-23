Küçükler satranç turnuvası yapıldı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç il temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Küçükler Satranç turnuvası sona erdi.

Küçükler Satranç müsabakaları Konuralp Gazi Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Küçükler kategorisinde satranççılar Düzce birincisi olmak için mücadele etti. 12 yaş kızlarda Berru Işık Soy, 12 yaş açıkta Onur Alp Taşçı, 11 yaş kızlarda Zeynep Naz Şahin, 11 yaş açıkta Arda Sözat, 10 yaş kızlarda Nisa Sena Taşçı ve 10 yaş açıkta Ömer Faruk Savaş birinci oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Müdürü Cahit Demir takdim etti.

DÜZCE 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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