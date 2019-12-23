Düzce’de yılın son orman emvali satış ihalesi yapıldı

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2019 yılının son Orman Emvali ihalesi yapıldı. İhalede 8 bin 620 metreküp orman emvali satışı gerçekleşti.

Düzce Orman işletme Müdürlüğü tarafından 2019 yılının son ürün satışı yapıldı. İhaleye Bolu Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı'da katıldı. Bölge Müdürü Bıyıklı ihale öncesi yaptığı açılış konuşmasının ardından, 2020 yılında uygulamaya konulacak olan, orman ürünlerinin eihale yoluyla esatışı hakkında müşterilere bilgiler aktararak, onların öneri ve taleplerini dinledi.

Yapılan ihalede Çam, Göknar, Kayın, Kızılağaç, Meşe ve Kavak emvallerinden oluşan 225 partiye karşılık 8 bin 620 metreküp orman emvali satışı gerçekleşirken, satışlardan 3 milyon 443 bin TL gelir elde edildi.

DÜZCE 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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