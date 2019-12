Velileri evlerinde ziyaret ediyorlar

Kaynaşlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu her hafta bir veliyi evlerinde ziyaret ederek çocukların gelişimi ile ilgili velileri de bilgilendiriyor.

Her hafta bir veliyi ziyaret eden Kaynaşlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, velilere okullarda yapılan çalışmaları, öğrencilere aktarılan dersleri ve öğrencilerin durumlarını velilere aktarıyor. Bu haftaki veli ziyaretini ise okul öğretmenleri tarafından Özyurt ailesine oldu. Okul öğretmenleri ve yetkilileri ile birlikte birkaç öğrencinin de katıldığı ziyareti evlerinde Özyurt ailesine bilgiler verildi. Okul yetkilileri her hafta öğrencilerinin velilerine ziyaret gerçekleştirmeye devam edeceklerini bildirdiler.

