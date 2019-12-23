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Velileri evlerinde ziyaret ediyorlar

İHA

Kaynaşlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu her hafta bir veliyi evlerinde ziyaret ederek çocukların gelişimi ile ilgili velileri de bilgilendiriyor.

Kaynaşlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu her hafta bir veliyi evlerinde ziyaret ederek çocukların gelişimi ile ilgili velileri de bilgilendiriyor.
Her hafta bir veliyi ziyaret eden Kaynaşlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğretmenleri, velilere okullarda yapılan çalışmaları, öğrencilere aktarılan dersleri ve öğrencilerin durumlarını velilere aktarıyor. Bu haftaki veli ziyaretini ise okul öğretmenleri tarafından Özyurt ailesine oldu. Okul öğretmenleri ve yetkilileri ile birlikte birkaç öğrencinin de katıldığı ziyareti evlerinde Özyurt ailesine bilgiler verildi. Okul yetkilileri her hafta öğrencilerinin velilerine ziyaret gerçekleştirmeye devam edeceklerini bildirdiler.

DÜZCE

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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