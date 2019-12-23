Öğrenciler hem alışveriş yaptılar hem yediler

Konuralp İlkokulu öğrencileri Konuralp’te her hafta kurulan pazarı ziyaret ederek pazaryerinde satışlarını gerçekleştiren pazarcılardan meyvelerini seçerek aldı. Etkinlik kapsamında öğrenciler hem gezi hem öğrendi.

Öğrencilerin hayata alışması, hayat şartlarını görmesi amacı ile Konuralp İlkokulu öğrencileri Konuralp’te her hafta kurulan pazaryerini ziyaret etti. Okul öğretmenlerinin de katıldığı etkinlik kapsamında 2/A sınıfı öğrencileri Konuralp Pazarını ziyaret etti. Öğrencilerin tek tek ziyaret pazarcıları ziyaret ederek seçtikleri meyvelerin nasıl pazara geldiği hakkında da bilgiler aldı. Pazarda öğrencileri gören esnaflar ise çocuklara ellerinden geldikçe yardımcı olmaya çalıştı. Pazar esnafından öğrenciler alışverişlerini yaptıktan sonra okullarına geri dönerek gün içerisinde yaptıkları aktiviteleri arkadaşlarına aktardı. 2/A sınıfı öğrencileri meyvelerini kendi seçtiklerini ürünleri daha sonra sınıflarında afiyetle yedi.

DÜZCE 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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