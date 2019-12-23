Gazi Mustafa Kemal’de dikkat çeken etkinlik

– Düzce Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 5/B sınıfı öğrencileri okul genelinde dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında gazlı içecek ve yağlı yemek yememenin sağlığa iyi geleceği aktarıldı.

Her yıl kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı haftası’nda İnsanların parasını, malını eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve kullanmasına tutumlu olması öğrencilere aktarılması için Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 5/B sınıfında çalışma başlatıldı. Rehber öğretmen Aysel Kınalıkaya tarafından başlatılan çalışma kapsamında öğrencilere gazlı içecek ve yağlı yemeklerin yenmesinin sağlığa zararlı olacağı aktarılarak, ‘Lahmacunve Ayran, Pizza ve Gazlı İçeceğe Karşı’ etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler lahmacun ve ayranı afiyetle yerken, Pizza ve Gazlı içeceğin zararlarını da anlamış oldu. Tutumluluğu da öğrencilere aktaran Rehber öğretmen Aysel Kınalıkaya, tutumluluğun hiçbir zaman cimrilik olmadığını da öğrencilere anlattı.

DÜZCE 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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