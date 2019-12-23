Düzcespor 9 oyuncusu ile yollarını ayırdı

"O benim sünnetim değildi"

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Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Düzcspor’da yönetimi almış olduğu karar doğrultusunda 9 futbolcusu ile yollarını ayırdı.

3. Lig 1. Grupta mücadele eden Düzcespor Kulübü yönetimi ilk yarının sona ermesinin ardından teknik heyetle bir araya geldi. Yönetim kurulu, ikinci yarı için yol haritasını belirledi ve Atilla Aybars Garhan, Tunahan Birinci, Melik Yeğin, Güney Polat, Kadir Yılmaz Çelik, Ahmet Maran, Ali Göçmen, Selim Vera Gümüş, Alperen Utar ile yollarını ayırdı.

DÜZCE 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:38

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