Ocakta bırakılan yemek apartmanda paniğe neden oldu

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen olayda bir iş yerinde kalan işçinin yemeği tüpe koyup uyuyakalması sonucu çıkan dumanlar, apartman sakinlerinin paniğe kapılmasına neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Camikebir Mahallesi 657 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Camikebir Mahallesi 657 Sokak üzerinde bulunan ve soğutma sistemleri tamiri yapılan bir iş yerinde kalan işçi, ocağa yemek koydu, sonrasında ise uyuyakaldı. Bu sırada ocakta yanan yemek nedeniyle iş yerinden dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden bina sakinleri apartmanı boşaltırken, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, dumanlara müdahale ederken, dumanın da çıkış sebebini araştırdılar. Yapılan kısa süreli çalışma sonucunda iş yerindeki dumanlar tahliye edilirken, dumanın yanan yemekten kaynaklandığı belirlendi. Yemek ve tüplü ocağın iş yerinin dışına çıkartılmasıyla itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

DÜZCE 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:39

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.