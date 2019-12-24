Zeka oyunları okullara dağıtılmaya devam ediyor

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinde il genelinde Analitik Düşünme Becerileri sınıfları bulunmayan okullara zeka oyun setleri hediye edildi.
Düzce Merkez ve İlçelerde, "Analitik Düşünme Becerileri" sınıfı olmayan veya zeka oyunları setleri bulunmayan 36 okula Satranç, Mangala, Abalone, Koridor, Reversi olmak üzere 5 oyun çeşidinden toplamda 600 zeka oyunları seti alınarak, okullara dağıtıldı ve öğrencilerin kullanımına sunuldu.
DÜZCE
24 Aralık 2019 Salı
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