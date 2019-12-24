Düzce Üniversitesi lige galibiyetle başladı

Düzce Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği Ünilig Korumalı Futbol 1. Lig müsabakalarında lige galibiyetle başladı.

Düzce Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı Panthers, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni kendi sahasında; 487 gibi farklı bir skorla yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Düzce Üniversitesi’nin Panterleri iyi bir başlangıç yaptığı müsabakanın ilk dakikasından son dakikasına kadar, üstün bir mücadele ortaya koyarak rakibine şans tanımadı. Müsabaka boyunca kontrolü elinde tutan Panthers, ligin iddialı ekiplerinden birisi olduğunu gösterdi. 1. Lig E grubunda mücadele eden Panthers’in diğer rakipleri arasında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi yer alıyor.

DÜZCE 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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