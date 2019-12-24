(Özel) Yılın en tatlı sergisi Hem yaptılar hem yediler Üç boyutlu pastalara yoğun ilgi

– 2019 yılının en tatlı sergisi Düzce’de açıldı. Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen pasta sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kursiyerler tarafından yapılan birbirinden renkli pastaları görmek isteyen vatandaşlar sergiye akın ederken, kursiyerlerin pastalarını görmeye gelenlere de yine pasta ikram edildi.

Meslek edindirme kursları kapsamında Düzce Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan kursta hanımlar yaş pasta yapımının püf noktalarını öğrendiler. Türkiye’de belli başlı şeflerin yaptığı 3 boyutlu pasta yapımının püf noktalarını da öğrenen kursiyerler, kurs boyunca öğrendikleri teknikleri kullanarak yaptıkları pastaları açtıkları sergi ile görücüye çıkarttılar. Şekerleri eriterek yaptıkları birbirinden güzel pastaları, Düzceli pasta meraklıları ile buluşturan sergide ayrıca 3 boyutlu kadın şeklindeki pasta da büyük ilgi gördü.

Sergi hakkında bilgiler veren kurs öğretmeni Hülya Göre, Halk Eğitim Merkezi Pasta Kursu öğrencileri ile birlikte sergi açtıklarını belirterek “Pasta kursuna ilgi güzel, öğrencilerimiz canla başla çalışıyorlar. Bu dalda da güzel yerlerde iş bulmaya başladılar. 3D pasta çalışmasını ben kendim yaptım. Her yeri şeker hamuru içinde bir pasta var ve yenilebiliyor. Gördüğünüz pastalar kullanılan boyalar gıda boyaları ve hepsi yenilebilir özellikte. İnşallah bundan sonra da güzel çalışmalar yapıp bunu sergilemek isteriz ileride bir yarışmaya da katılmayı planlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Sergiyi gezenler ilginç pastaların fotoğrafını çekmekten geri kalmadılar. Sergi gün boyunca açık kaldı.

DÜZCE 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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