Okullarda hayvan sevgisi büyüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başlattığı proje kapsamında, Düzce’de okullar hayvan sahiplenmeye devam ederken, öğrencilerin hayvan sevgisi ise günden güne büyümeye devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için hayvan sahiplenme çağrısına Düzce’de ki okullardan olumlu dönüşler gelmeye devam ediyor. Sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların sağlık ve refahını sağlamak aslında insan olmanın bir gereğidir. Bu bilinçle Düzce’de de birçok okul sokak hayvanlarını sahiplenirken, bazı okullar da ise sokak hayvanlarının kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için öğrenciler kendi imkanlarıyla kulübe yaparak, su ve mama bırakarak kış aylarında koli ya da artık malzemelerle soğuktan koruyacak evler üretiyorlar. Ayrıca, Düzce Hayvanları Koruma Derneği tarafından da okullara "Hayvan Sevgisi ve Sokak Hayvanları" konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma amaçlı eğitimler düzenlenmeye devam ediyor.

DÜZCE 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

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