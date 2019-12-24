Düzce’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ operasyonunda 5 kişi yakalandı, 1 şahsın firari olduğu ve 5 şüphelinin de yurt dışında olduğu tespit edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Düzce’de Başsavcılık tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında Düzce’de bulunan DEAŞ içerisinde geçmişte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 11 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarla şüphelilerin 5'i yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 5'inin yurt dışında bulunduğu yapılan operasyonlarda tespit edildi. Ayrıca şahıslardan 1'inin firari olduğu tespit edilirken, yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Zanlıların Düzce İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri devam ediyor.

DÜZCE 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:39

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.