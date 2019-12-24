–Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz’de sağanak yağış uyarısı yapıldı, vatandaşların sel, su baskınına karşı duyarlı olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre, Batı Karadeniz’de devam eden sağanak yağışlar, bugün gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Çarşamba) gece saatlerine kadar Bartın, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
DÜZCE
24 Aralık 2019 Salı
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