–Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz’de sağanak yağış uyarısı yapıldı, vatandaşların sel, su baskınına karşı duyarlı olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre, Batı Karadeniz’de devam eden sağanak yağışlar, bugün gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın (Çarşamba) gece saatlerine kadar Bartın, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51100 kg/m2) olması bekleniyor. Bu nedenle meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

DÜZCE 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:39

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.