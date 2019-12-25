Bolu’da üniversite adaylarıyla buluştular

Düzce Üniversitesi; Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve UNILOOK Türkiye iş birliğiyle düzenlenen “Bolu Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri” etkinliğinde üniversite adayı öğrencilerle buluştu.

Özel üniversiteler ile devlet ve vakıf üniversitelerinin katıldığı etkinlikte öğrenciler, hayallerindeki yükseköğretim kurumlarının yetkilileriyle bir araya gelerek bilinçli üniversite ve meslek seçimi konularında merak ettikleri sorunların cevabına ulaştı.

Düzce Üniversitesi, kurduğu stantla öğrencilere Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları ile lisans ve ön lisans programları hakkında bilgilendirmede bulundu. Genç ve dinamik Düzce Üniversitesi’nin; nitelikli eğitim vermesinin yanı sıra modern kültür, sanat ve spor tesisleriyle, staj ve uygulama olanaklarıyla, sosyal etkinliklerle öğrencilerini geleceğe her yönüyle hazırladığı vurgulandı.

Düzce Üniversitesi’nin dünya ve Türkiye’deki başarı sıralamaları, ihtisaslaşma alanındaki katma değerli çalışmaları ve ses getiren sosyal sorumluluk projeleri de paylaşılarak öğrencilerin Düzce Üniversitesi’nde eğitim almalarının isabetli bir karar olacağı ifade edildi.

DÜZCE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:39

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