Dünya Şampiyonundan Başkan Yanmaz'a Ziyaret

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

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Muay Thai Milli takım antrenörü Muhammet Bişgin ve Kickboks Dünya Şampiyonu Erkan Varol Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret etti.

Sohbet havasında geçen ziyarette King of King Organızasyonun bir ayağı olan Fight Fest 2020 Akçakoca'da yapılması planlanan Kickboks Organizasyonu için ilk adım görüşüldü. Başkan Yanmaz gençlerin spora ilgisinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Gençlerimizin böyle sosyal faaliyetlerle bizim yanımıza gelmesi büyük mutluluk kaynağı,kendilerine büyük başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

DÜZCE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:39

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