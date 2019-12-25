Türkiye ikinci oldular

– Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları finalinde Düzceli öğrenciler ikinci ve dördüncü oldular.

Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Zeka Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasına Düzce Bilim ve Sanat Merkezi Takımları Bilsem Felsefe öğretmeni Bülent Şimsek danışmanlığında 2 takımla temsil etti. Ortaokul kategorisinde 917 okul arasından en yüksek puanı alarak Türkiye ikinci, lise takımı ise 587 lise arasından Türkiye dördüncüsü olarak ödül almaya hak kazandılar.

İleri bir tarihte Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından her iki takım öğrencilere ve danışman öğretme ödülleri verilecek. Takımlarımızda ortaokul öğrencileri İrem Gülce Yazgan, Elif Naz Sarı ve Umut Kağan Yazgan ile Lise öğrencileri Ceren Kavak, Eylül Topçu, Sümeyye Rana Kuş yer aldı.

DÜZCE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:39

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