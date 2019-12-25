Genç erkekler voleybol sona erdi

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Genç Erkekler Voleybol müsabakaları sonunda şampiyon Akçakoca Anadolu Lisesi oldu.

Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği genç erkekler voleybol kategorisi müsabakaları sona erdi. Müsabakalar 18 Temmuz Spor salonunda gerçekleştirildi. Genç Erkekler Voleybol müsabakaları sonunda Akçakoca Anadolu Lisesi birinci, Akçakoca Barbaros Anadolu Lisesi ikinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi üçüncü ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın takdim etti.

DÜZCE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:39

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.