Öğrencilerinden Başkan Yanmaz'a ziyaret

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Düzce Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grup öğrenci Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı makamında ziyaret ettiler.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinin kurmuş olduğu Siyasal Farkındalık ve Dayanışma Derneği Başkanı Enes Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri, Akçakoca Belediye başkanı Okan Yanmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Yanmaz, talep ve önerilerini dinledi. Bölümleriyle ilgili bilgiler veren üniversite öğrencileri Başkan Yanmaz'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Okan Yanmaz ise, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

DÜZCE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:39

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