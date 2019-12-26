Başkan Özlü’den kursiyerlere sürpriz ziyaret

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü belediye bünyesinde bulunan resim dersi kursiyerlerini ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Kültür Merkezinde düzenlenen bir toplantıya katılmadan önce merkez bünyesinde düzenlenen BELMEK Meslek Edindirme Kursları Resim bölümü kursiyerlerini ziyaret etti. Ders sırasında karşılarında Başkan Özlü’yü gören kursiyerler şaşkınlıklarını gizleyemezken Başkan ile sohbet etme fırsatı buldular. Resim yeteneklerini geliştirmek ve profesyonelleşmek amacıyla kurslara katılanlarla yakından ilgilenen Başkan Özlü de “BELMEK bünyesinde başlattığımız meslek edindirme kurslarımız rekor sayıda öğrencisi ile 21 branşta eğitimlerine devam ediyor. Başta kadınlarımız olmak üzere meslek edinmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek isteyen herkes ücretsiz kurslarımızdan yararlanıyor. Onların kendilerini geliştirdiğini görmek bizleri de çok mutlu oluyor, öğrenmenin yaşı yok. Bu konuda belediye olarak hepsinin yanındayız, ihtiyaçlarını beklentilerini bizzat dinlemek için onları ziyaret etmek istedim. Hepsine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

DÜZCE 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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