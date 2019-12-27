Terör örgütlerine destek sağlıkları gerekçesi ile gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından "Suriye'ye yardım" adı altında para topladığı ve yurt içinden örgüte eleman temin ettiği belirlenen adreslere baskın yapılarak Düzce’de 7 İstanbul’da 2 kişi olmak üzere toplam 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, El Nusra Cephesi, Fetih El Şam, Heyeti Tahriri Şam ve ElKaide terör örgütlerinin finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Düzce ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Jandarma Özel Operasyon Taburu Komutanlığı (JOPER) desteğiyle operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan diğer örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları, örgüt ideolojisini yaygınlaştırmak maksatlı dernekler üzerinden faaliyet yürüttükleri, infak adı altında üyelerinden temin ettikleri maddi menfaatleri, yabancı uyruklu şahsa ait havuz hesaba aktararak örgütün finansmanında kullandıkları, yapılan arama neticesinde, faaliyetlerde kullanılan pek çok örgütsel döküman ele geçirilmişti.

Yapılan operasyonlar neticesinde 7’si Düzce’de 2’si İstanbul’da olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Jandarma’da sorgusu tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

DÜZCE 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

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