Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı

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Düzce’den Akçakoca istikametine doğru giden 09 JM 715 plakalı otomobil Akçakoca Döngelli Köyü Kavşağında kaygan zeminde kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre kaygan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla atarak yolun kenarında bulunan Karayolu levhasına çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalelerinin yapılması ardından devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

DÜZCE 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:41

YATSI 19:07

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