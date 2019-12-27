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Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı

İHA

Düzce'den Akçakoca istikametine doğru giden 09 JM 715 plakalı otomobil Akçakoca Döngelli Köyü Kavşağında kaygan zeminde kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre kaygan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla atarak yolun kenarında bulunan Karayolu levhasına çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalelerinin yapılması ardından devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

Yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetti 2 kişi yaralandı

Düzce’den Akçakoca istikametine doğru giden 09 JM 715 plakalı otomobil Akçakoca Döngelli Köyü Kavşağında kaygan zeminde kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre kaygan zeminde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil takla atarak yolun kenarında bulunan Karayolu levhasına çarparak durabildi. Araçta bulunan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalelerinin yapılması ardından devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili trafik ekipleri inceleme başlattı.

DÜZCE

27 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:40
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  • İKİNDİ 15:20
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  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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