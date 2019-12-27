Başkan Yanmaz saha çalışmalarının başından ayrılmıyor

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, hafta başından beri etkili olan sağanak yağışından etkilenen bölgelerde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceledi.

Akçakoca ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar şehrin bazı bölgelerinde su taşkınlarına neden oldu. Belediye Başkanı Okan Yanmaz, aşırı yağmurların altyapıyı tahrip ettiği Çukurtarla bölgesinde, olası su taşkınlarının önüne geçmek için sabaha kadar mesai yapan ekiplerin başında durarak yapılan çalışmaları yerinde takip etti. Başkan Okan Yanmaz; “Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece nöbetçi ekiplerimizle birlikte biz de çalışmaları yakından takip ettik. Sabaha kadar devam eden sağanak yağışın altında arkadaşlarımız büyük bir özveri ile çalışarak sorunu çözdüler“ dedi.

DÜZCE 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

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