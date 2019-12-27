Uğurda 3. geleneksel kariyer şenliği gerçekleşti

Düzce Özel Uğur Lisesi gelenekselleşen Kariyer Sokağı Günlerinin 3.’sünü gerçekleştirdi. Çeşitli meslek gruplarından alanında başarılı isimler öğrencilerle buluşarak deneyim ve tecrübelerini aktardı.

Düzce'de eğitimde gösterdiği başarı ile adından söz ettiren Özel Düzce Uğur Lisesi, 3. Geleneksel Kariyer Şenliğini bu sene de gerçekleştirdi.

Her yıl olduğu gibi bu yılda çeşitli meslek gruplarından alanında uzman isimlerle öğrencilerini buluşturan Özel Düzce Uğur Lisesi, meslek tanıtımını sınav öncesinde yaparak öğrencileri yetenek ve ilgi alanları yönünde destekliyor.

Kariyer günlerinde öğrenciler hayalini kurdukları meslekleri tecrübeli isimlerden dinleme fırsatı buldu. Öğrenciler, gelecekleri ve kariyerlerinin belirlenmesi için önemli adımların atılması sağlanırken meslek mensuplarının deneyim ve tecrübeleri hakkında da bilgi sahibi oldular. Kariyer sokağının 1.gününde öğrencileri mali müşavir, psikolojik danışma ve rehberlik, eczacılık, diş hekimi, avukatlık ve mimarlık gibi meslekler hakkında bilgi sahibi oldu. Kariyer sokağının 2.gününde ise Beyin Cerrahı, insan kaynakları, inşaat mühendisi, diyetisyenlik, yazılım uzmanlığı, psikolog, özel eğitim öğretmenliği gibi meslekleri tanıma fırsatı buldu.

Özel Düzce Uğur Lisesi gelenekselleşen Kariyer Sokağı Günlerinin 3.’sünü gerçekleştirdi. Çeşitli meslek gruplarından alanında başarılı isimler öğrencilerle buluşarak deneyim ve tecrübelerini aktardı. Düzce'de eğitimde gösterdiği başarı ile adından söz ettiren Özel Düzce Uğur Lisesi, 3. Geleneksel Kariyer Şenliğini bu sene de gerçekleştirdi. Farklı meslek gruplarından alanında uzman isimlerle öğrencilerini buluşturan Özel Düzce Uğur Lisesi, meslek tanıtımını sınav öncesinde yaparak öğrencileri yetenek ve ilgi alanları yönünde desteklemeye devam ediyor. Kariyer sokağının 1.gününde Özel Düzce Uğur Lisesi öğrencileri, Mali Müşavir Cihat Çelik, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uzmanı Ayşegül Polat, Eczacı Zeynep Oraloğlu, Diş Hekimi Zerrin Gökesaoğlu, Avukat Sedat Özdemir, Alper Şahinşah, Hilal Ata, Şeyma Karduz ve Mimar Serkan Yıldız gibi birebir bu mesleğin içinden gelen başarılı kişilerden dinleme şansını elde etti. Kariyer sokağının 2.gününde ise Beyin Cerrahı Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, İnsan Kaynakları Uzmanı Uğur Uludağ, İnşaat Mühendisi Erdem Akalın, Diyetisyen Şule Görür, Yazılım Uzmanı Hüsrev Yıldız, Psikolog Dilara Işıklı, Özel Eğitim Öğretmeni Emre Yavuz mesleklerini tanıtarak deneyim ve tecrübelerini aktardı. Düzce Özel Uğur Okulları Kurucusu Gökhan Sarıgül “ Kariyer günleri kapsamında Her öğrencinin istediği mesleğe göre sınıflara ayrılıp aklındaki sorularını sorma fırsatı bulup geleceklerine, kariyerlerine önemli adımları oluştururken bize bu anlamda zamanını ayırıp tecrübelerini aktaran misafirlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

DÜZCE 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

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