Üniversitede Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlandı

Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Topluluğu, ‘Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü’ dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, Azerbaycan Ankara Başkonsolosluğu Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova Azerbaycanlı öğrencilerimizle bir araya geldi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, tüm Azerbaycanlıların Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü’nü kutlayarak, Azerbaycan Ankara Başkonsolosluğu Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova’yı bu özel günde aralarında görmekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Açılış konuşmasından sonra duygu ve düşüncelerini Azerbaycanlı öğrencilerle paylaşan Azerbaycan Ankara Başkonsolosluğu Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, Düzce üniversitesi öğrencilerine verdiği kaliteli eğitiminden dolayı memnuniyetini dile getirerek, Düzce Üniversitesi Yönetimine ve akademik kadrosuna teşekkür etti.

Azerbaycanlı öğrencilerle bir süre sohbet eden Necibe Nesibova, burada okuyan her öğrencinin Azerbaycan’ı temsil ettiğini unutmamaları gerektiğini vurguladı.

Düzce Üniversitesi’nde aldıkları eğitim ile önce ailelerine sonra da Azerbaycan’a faydalı olmaları öğüdünde bulunan Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, mezun olmadan önce CV’lerini üniversite mezununa yakışır bir şekilde doldurmaları gerektiğinin altını çizdi. Azerbaycanlı öğrencilerimizin görüş ve önerilerini de dinleyen Nesibova, öğrencilerimize başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Programda kısa bir konuşma gerçekleştiren Türk Dünyası Topluluğu Başkanı Sagi Nebiyen, kendilerini bu anlamlı günde yalnız bırakmadıkları için Azerbaycan Ankara Başkonsolosluğu Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova’ya ve Üniversitemiz Rektör Yardımcısına teşekkür etti. Azerbaycanlı 100 öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Sagi Nabiyen, Düzce’de olmaktan ve üniversitede eğitim almaktan dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Azerbaycanlı tüm öğrencilerin birer Azerbaycan bayrağı olduğunun ve ülkelerinin temsilcileri olduklarını vurgulayan Nabiyen, Azerbaycanlı olarak, tüm milli bayramları ve özel günleri kutladıklarını, Azerbaycan kültürünü tanıttıklarını katılımcılarla paylaştı.

Bir Azerbaycanlı olarak çok daha fazla çalışmaları gerektiğinin altını çizen Sagi Nabiyen, Hocalı katliamını ve Karabağ’daki haklılıklarını tüm dünyaya kabul ettirmeleri gerektiğini söyledi. Program, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

DÜZCE 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:40

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