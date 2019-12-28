“Standard Profile: Production” sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Öğretim Görevlisi Dr. Evren Selçuk’a ait “Standard Profile: Production” başlıklı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu’nda açılışı gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gösterilen sergi beğeniyle karşılandı. Fabrika üretim ideolojisi odağa alınıp, gerçek anlamda meta üretimi yaparak galeri mekanının bir imalathaneye dönüştürüldüğü sergi ile ilgili Öğretim Görevlisi Dr. Evren Selçuk, “Sergide; gerçekleşmekte olan bir kıyametin zorunlu tüketicisi haline getirilen ve ortak bir kaderin paylaşılmasına zorlanarak, birbirine benzeştirilen kitleler için aralıksız olarak ‘tek bedenlik’ gaz maskeleri, yani standart profiller üretiliyor” şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sergi Salonu’nu bir imalathaneye dönüştürerek izleyenleriyle karşılamayı bekleyen “Standard Profile: Production” sergisi, 31 Aralık 2019 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

DÜZCE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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