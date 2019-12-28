Okul içinde açılan sokağı ziyaret etti

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Emine Sevil Anadolu İmam Hatip Lisesinde vektörel süliet çizimlerle süslenen "Edebiyat Sokağı" kalabalık bir ziyarete sahne oldu.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve eşi Selma Öztürk'ünde aralarında bulunduğu birçok ziyaretçi ilgi odağı olan Edebiyat sokağını ziyarette bulundu. Emine Sevil Anadolu Okul Müdürü Recep Köprücü, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Selma Öztürk ve Öğrencilerin ev sahipliği yaptığı ziyarette, Döngelli Köyü İmam Hatibi Nahit Açıksöz’ün üstün gayretleriyle hazırlamış oldukları, öğrencilerde edebiyata ve okumaya karşı heves ve ilginin artırılması için tasarlanan ve çok çeşitli değerlere ve köşelere yer verilen edebiyat sokağı gezisi yapıldı.

Yapılan çalışmaları taktirle karşılayan Vali Dağlı, "Okullarımızda böyle güzel ve yaşayan bölümlerin olmasının önemli, tüm okullarımızda; tarihimizi, kültürümüzü ,milli ve manevi değerlerimizi yaşatan böyle çalışmaların olması temennisinde bulunuyorum" ifadelerinde bulundu. Etkinlikte ayrıca Nahit Açıksöz birde ney dinletisi düzenledi.

DÜZCE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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