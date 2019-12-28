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Dalgalar çöpleri sahile atıyor

İHA

– Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan dalga nedeniyle kendini bilmezler tarafından atılan çöpleri Karadeniz tekrar sahile atıyor.

Dalgalar çöpleri sahile atıyor

– Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan dalga nedeniyle kendini bilmezler tarafından atılan çöpleri Karadeniz tekrar sahile atıyor.
Özellikle Karadeniz’de yaşanan karayel ve yağışlardan sonra odun ve plastik parçaları sahile ve limana vuruyor. Dalgalar nedeniyle Akçakoca sahili kısmen sular altında kalırken sahile vuran odun, atık nesneler ve plastik parçalar kötü görüntü oluşturuyor.

DÜZCE

28 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:40
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:21
  • AKŞAM 17:41
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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