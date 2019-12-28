“Açık Kapı” vatandaşın çözüm adresi oldu

– Düzce Valiliği tarafından oluşturulan Açık Kapı’ya insanlar en çok sosyal yardım ve sosyal hizmet talebi için başvurdu.

Düzce Valiliğinde vatandaşların talep, şikayet ve isteklerinin, etkin ve hızlı bir şekilde alınarak sonuçlandırılması, danışma ve yönlendirmenin yanı sıra mihmandarlık hizmeti vermesi amacıyla açılan Düzce Açık Kapı Bürosu, faaliyetine başladığı 15 Mart 2018 tarihinden bugüne, toplam 2 bin 900 başvuru işleme aldı. Bu başvuruların bin 900’ü yani yaklaşık üçte ikisi 2019 yılı içinde gerçekleşti. Açık Kapı bürosuna yapılan başvurular incelendiğinde bu başvuruların yüzde 85’inin sosyal yardım ve sosyal hizmet talebi ile yüzde 3’ünün çalışma ve sosyal güvenlik, yüzde 3’ünün yerel yönetim, yüzde 3’ünün eğitim ve sağlık, yüzde 2’sinin Valilik ve Kaymakamlık hizmetleri geriye kalan yüzde 4’ünün ise emniyet ve güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, ekonomi ve sanayi, enerji, gençlik ve spor, gıda, tarım ve hayvancılık, orman ve su işleri ile tapu ve kadastro hizmetlerini de kapsayan toplam 17 hizmet kolunda gerçekleşmişti. “Açık Kapı Milletin Kapısı” felsefesiyle çalışan Düzce Açık Kapı konusunda eğitim almış 5 uzman personel ile Düzce Valiliğinde hizmetini sürdürmektedir.

DÜZCE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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