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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kediler yarıştı, engelli kediler ilgi odağı oldu

İHA

– Düzce'de engelli kedilerin de bulunduğu çok sayıda kedi düzenlenen organizasyonla bir araya geldi. 14 dalda yarışmanın da yapıldığı organizasyonda engelli iki kedi, yoğun ilgi gördü. Bazı kediler ise yarışma başlamadan çocukların ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kediler yarıştı, engelli kediler ilgi odağı oldu

– Düzce’de engelli kedilerin de bulunduğu çok sayıda kedi düzenlenen organizasyonla bir araya geldi. 14 dalda yarışmanın da yapıldığı organizasyonda engelli iki kedi, yoğun ilgi gördü. Bazı kediler ise yarışma başlamadan çocukların ve vatandaşların ilgi odağı oldu.
Düzce’de Krem Park Alışveriş Merkezi ile Düzce Hayvanları Koruma Derneği işbirliğinde “Kediler buluşuyor” organizasyonu düzenlendi. Organizasyon kedi sahiplerini ve hayvanseverleri bir araya getirdi. Organizasyon öncesinde kedi sahipleri kedilerini organizasyonun yapılacağı alana getirdi. Kediler özellikle çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı. 14 kedi ise düzenlenen yarışmada en süslü kedi, oyuncu kedi, miskin kedi, uykucu kedi, enerjik kedi, meraklı kedi, anneci/babacı kedi, tüylü kedi, simetrik kedi, asimetrik kedi, yaşlı/tecrübeli kedi, gurme kedi, esneyen kedi, titiz kedi, konuşkan kedi, asabi kedi, uyumlu kedi dallarında yarıştılar.
'Fırfır' isimli görme engelli kediyi sahiplenen Selen Piroğlu, “Fırfır'ı biz gece vakti çöpte bulduk ve 3 yıldır birlikteyiz. Gözleri enfeksiyonlu olduğu için aldık. İlk başta tedavisini yapmaya çalıştılar ama gözleri kurtulamadı. Kurtulamayınca ameliyatla alınmak zorunda kaldı. Biz bu süreçte çok düşündük. ‘Uyutun’ diyenler oldu. Ama biz buna karşı çıktık. Biz çoğu şeyi göze alarak sahiplendik. Mamasını biz vereceğiz, kumuna biz götüreceğiz diye aldık. Ama hiçbir problemi olmadı. Kimse görmediğine inanmıyor. Kumuna kendisi gidiyor. Mamasını kendisini buluyor. Evde çok hareketli, kapıları bile açabiliyor” şeklinde konuştu.

“Hayvanların satılmasına karşıyım”
Piroğlu, kedisini sokaktan sahiplendiğini belirterek “Hayvan satın alınmasına çok karşıyım. Bu tip olaya ortak olunmasına çok karşıyım. Hayvanları ürettikleri ve sattıkları yerler çok kötü, sahiplenmek daha iyi. Aslında engelli kedilerin diğer kedilerden hiçbir farkı yok. İnsanlar engelli kedi sahiplenirken akıllarında soru işareti olmamalı. Daha ilgili, daha ilgiye muhtaç” diye konuştu.

“Dost para ile satın alınmaz”
Dostun para ile satın alınamayacağını söyleyen Aslı Yiğit ise, “Küçükken para karşılığında cins kedi diye alınıp sonra gençlik hastalığı diye bir hastalık atlatmış ve terk edilmiş. Geldiğinde ağzı ve burun kısmı yara içindeydi. Tek başına yaşamını idame ettiremezken hastalıktan kurtuldu. Gençlik hastalığı gerçekten çok zor bir hastalık. Ama hastalık sinir sistemine yerleştiği için şu an 'yampirik yampirik' yürüyor. Mesela tuvaletini yapıyor ama kapatamıyor. Her şeyi ile ilgilenmek zorundayız. Engelli bir çocuktan hiçbir farkı yok. Ben hayvan satın alımına kesinlikte karşıyım. Dost diyoruz ya ben iki kediyi sokaktan sahiplendim. Dostluğun parayla alınacak bir şey olduğuna inanmıyorum” dedi.

“Satın alma sahiplen”
Düzce Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Dursun Altıntaş, kedilerin güzellikten öte karakteristik özelliklerine göre bir yarışma düzenlediklerini belirterek, “Hayvanseverler derneği olarak kendilerine destek olduk. Özellikle engelli kediler bizi çok etkiledi. En özel ve en güçlü kedi kategorisinde ödüllendireceğiz. Slogan olarak söylediğimiz bir söz var. Satın alma sahiplen. Ne yazık ki insanlarımız bir hevesle alıyorlar. Çok sevimli görüp alıyorlar. Sonra bu cins kediler sokakta da yaşayamayan kediler oluyor. Tekir veya sarman cinsi olmayan kediler sokakta kesinlikle yaşayamazlar. Az önce gördük birisi çok cins bir kedi ancak sakat kalmış. Arkadaşlarımız sahiplenmiş ve bakıyorlar çok güzel” ifadelerine yer verdi.
Görme engelli sokak kedisi ile sinir sistemini etkileyen gençlik hastalığına yakalanan ve yürümekte zorlanan kedi yarışmanın ilgi odağı oldu.

DÜZCE

28 Aralık 2019 Cumartesi

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