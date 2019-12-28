Düzce´de kediler yarıştı

DÜZCE´de kediler karakteristik özelliklerine göre yarıştı.

Düzce Hayvanları Koruma Derneği, kentteki bir alışveriş merkezinde `Kediler buluşuyor´ etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında 14 kedi süslü, oyuncu, uykucu, enerjik, meraklı gibi farklı karakter özelliklerine göre yarıştı. Tüm kedilerin mama ile ödüllendirildiği etkinlikte engelli kediler ise ilgi odağı oldu.

Fırfır isimli görme engelli kediyi çöpte bularak sahiplenen Selen Piroğlu, "3 yıldır birlikteyiz. Biz gece vakti çöpte bulduk. Çöpün kenarına koymuşlar. Gözleri enfeksiyonluydu. İlk başta tedavisini yapmaya çalıştılar ama gözleri kurtulamadı. Ameliyatla alınmak zorunda kaldı. Bu süreçte `uyutun´ diyenler oldu. Ama biz buna karşı çıktık. Çoğu şeyi göze alarak sahiplendik. Kumuna kendisi gidiyor. Mamasını kendisi buluyor. Evde çok hareketli, kapıları bile açabiliyor. Hayvan satın alınmasına çok karşıyım. Aslında engelli kedilerin diğer kedilerden hiçbir farkı yok. İnsanlar engelli kedi sahiplenirken akıllarında soru işareti olmamalı" dedi.

Naime isimli engelli kediyi sahiplenen Aslı Yiğit de, "Ben veteriner teknikeriyim. Bir klinikte çalışıyorum. Naime küçükken para karşılığında cins kedi diye alınıp sonra gençlik hastalığı diye bir hastalık nedeniyle terk edilmiş. Geldiğinde ağzı ve burun kısmı yara içindeydi. Tek başına yaşamını idame ettirmezken hastalıktan kurtuldu. Gençlik hastalığı gerçekten çok zor bir hastalık. Ama hastalık sinir sistemine yerleştiği için şu an zor yürüyor. Mesela tuvaletini yapıyor ama kapatamıyor. Her şeyi ile ilgilenmek zorundayız" diye konuştu.

Düzce Hayvanseverler Derneği Başkanı Dursun Altuntaş ise, "Kedilerin güzellikten öte karakteristik özelliklerine göre bir yarışma düzenledik. Biz de dernek olarak kendilerine destek olduk. Özellikle engelli kediler bizi çok etkiledi. En özel ve en güçlü kedi kategorisinde ödüllendireceğiz. Slogan olarak söylediğimiz bir söz var. Satın alma sahiplen. Ne yazık ki insanlarımız bir hevesle alıyorlar. Çok sevimli görüp alıyorlar. Sonra bu cins kediler sokakta da yaşayamayan kediler oluyor" dedi.

DÜZCE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:40

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