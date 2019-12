Kadına şiddeti erkek oyuncu anlattı Kadına şiddet iz oldu sahnelendi

– (ÖZEL) Son zamanlarda sıkça yaşanan kadına şiddet ve kadın cinayeti olaylarının ardından Düzceli tiyatro sanatçısı yazdığı oyunla kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin yürek sızlatan durumunu gözler önüne serdi. Oyun sonunda ise haberlerde yer alan kadın cinayetleri anonslarının ardından oyuncunun performansını ayakta alkışlandı. Oyunda kadına şiddeti bir erkek oyuncu yazdı ve anlattı.

Düzceli Tiyatro sanatçısı ve oyun yazarı Hüseyin Kefeli’nin yazıp oynadığı 'İz' oyunu sahnelendi. Tek kişilik oyunda tecavüz mağduru olan ve hamile kalan sonrasında ise intihar eden bir kadının karnındaki çocuğun annesinin intiharı sırasında aldığı iz ve sonraki yaşantısı gözler önüne seriliyor. Oyunun sonunda ise televizyonlardaki kadın cinayetleri anonslarına yer verildi.

Oyun yazarı oyuncu Hüseyin Kefeli, oyun hakkında bilgiler verirken Ceren Özdemir cinayeti sonrasında yaşadığı duygu patlaması ile yazı kaleme aldığını ve sonrasında yazının oyuna dönüştüğünü söyledi. Hüseyin Kefeli; “Ceren’in hikayesini duyduktan sonra şekillendi aslında kafamda. Yazmaya başladım. Yazdıkça etkilendim ve daha fazla bu konuya kafa yormaya başladım ve bu konuya daha fazla eğilmemiz gerektiğini düşündüm. Duygularımı kağıda dökmeye karar verdim. Aslında bu oyun değil bir yazıydı. Bir yazıdan bir oyun çıktı. O oyunda bugün sahnelendi. Kadına şiddetin her türlüsüne hayır. Haberlerde her gün akşam kadın cinayetleri, kadına şiddet haberlerini duydukça insanlıktan çıktığımızı düşünüyorum. Her cinayet haberinde her şiddet haberinde kalplerimizde iz kalıyor. Ceren diye, Özgecan diye, Münevver diye daha adını sayamadığımız binlerce kadın var bu şekilde. Hep şiddete maruz kalıyor kadınlar erkek egemen bir toplumda. Buna dur dememiz lazım hep beraber. Sanat dünyası buna yeteri kadar eğilmiyor ama ben ve tiyatrom buna sessiz kalmamaya, tepki göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Duygusal anların yaşandığı oyun sonunda izleyenler, oyuncunun performansını ayakta alkışladılar.

