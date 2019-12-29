Düzce’nin altın çocukları

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören lise öğrencileri Uluslararası Gastronomi Festivalinde bir çok dalda altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak Düzce’nin gururu oldular.

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri 60 ülkeden 430 şef ile 4 bin 500 yarışmacının katıldığı 17. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali kapsamında makarna kategorisinde altın madalya, balık kategorisinde gümüş ve bronz madalya, Türk Mutfağı Yemekleri ekip kategorisinde gümüş madalya, tatlı kategorisinde Merit madalya kazandılar.

DÜZCE 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

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