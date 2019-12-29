Akçakoca'da ilk kar yüksek kesimlere düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yurdun belli bir bölgesini etkileyen kar yağışı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yüksek kesimlere yağdı.

2019 yılının son günlerinde beklenen kar yağışı ilk olarak Akçakoca'nın yüksek kesimlerine yağdı. Bazı köylüler ormanlık alana giderek hatıra fotoğrafı çekildiler. Göktepe Muhtarı Adalet Metin Sarı, "Akçakoca'ya yağan ilk karda fotoğraf çekildik. Kar görmek isteyenlerin şimdilik buraya gelmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

DÜZCE 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.