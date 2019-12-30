Kamyon şoförü vinçle kurtarıldı, 'Ehliyetim gitti' diye feryat etti

- DÜZCE´de, dereye uçan kamyonun şoförü itfaiye ekiplerince vinçle kurtarıldı. Ramazan Seyyar kurtarılma sırasında, "Ehliyetim gitti, işim bitti. Öldüm ben" diye diye feryat etti.

Olay gece saatlerinde Beyciler Mahallesi´nde meydana geldi. Ramazan Seyyar idaresindeki 34 HY 5465 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaca Deresi içine yuvarlandı. Kazayı görenler hemen dere içerisine girerek, yan ystsn kamyondaki şoförü sürücü kabininin üzerine çıkattı, ardından durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyon üzerinde bekleyen sürücüyü sedyeye alarak vinç yardımıyla kurtardı. Kurtarma çalışmaları sırasında kamyon şoförü Ramazan Seyyar, "Öldüm ben. Ehliyetim gitti, işim bitti, ailem bitti." diye feryat etti.

Kazayı görerek yardıma koşan bir kişi, "Zikzak yaparken önünden bir taksi geçti. Direk aşağı indi. Ya uyudu ya alkollü olduğunu tahmin ettim. İleride durdum ve müdahale ettim." dedi.

Kurtarılan sürücü 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





DÜZCE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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