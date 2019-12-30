Muhtarlar bir olup su hatlarını onardılar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylüler kendi su hatlarındaki hasarları kendi imkanları ile onarıyor.

Akçakoca ilçesi Kurugöl Köyü Özici mevkinde bulunan gurup suyu hattı onarım çalışmaları köylülerin imkanları ile yapılıyor. Göktepe, Kepenç, Ortanca ve Yesil köy muhtarları, kendi iş gücü ile 3 ayrı noktada su hattı çalışmalarını yaptılar. Çalışmalara katılan muhtarlar soğuk hava şartlarında ateş yakarak ısınmaya çalıştılar. Çalışmalara katılan muhtarlar, "Aşırı yağmur sonucu oluşan sel sularından kaynaklanan heyelan ve toprak kaymaları sonucu yapılan yol ıslah çalışmaları esnasında, ana su isale hattımız 3 bölgede zarar gördü. Su hattında oluşan kırılma ve patlakların tamiratları 4 köy muhtarlığınca iş birliğiyle yapılarak hizmete alınmıştır" ifadelerinde bulundular.

DÜZCE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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