Düzce’de temizlik günün erken saati başlıyor

Düzce Belediyesi yaz kış demeden şehir merkezi ve çevresindeki ortak kullanım alanlarının temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı yaya temizlik ekipleri günün erken saatlerinde ortak kullanım alanlarının temizlik çalışmalarına başlıyor. Mahalle parklarından başlayan temizlik çalışmalarında ekipler, çevreye gelişigüzel atılan evsel atıkları süpürerek temizlerken özellikle çocuk parklarında ortaya çıkan kötü görüntüye karşı vatandaşların duyarlı olmasını rica ederek “sabahın erken saatlerinde çocuklarımızın vakit geçirdiği ortamların sağlıklaştırılması konusunda çalışmalarımıza başlıyoruz. Yaz kış demeden mahalle parklarımızda yaptığımız temizlik çalışmalarımızda vatandaşlarımızın çöp konteynırları yerine çevreye rastgele çöp attıklarını tespit ettik. Görüntü kirliliği ve daha önemlisi mikropların yayılmasına neden olan, çevre sağlığı konusunda tehlike arz eden bu davranışlara karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını rica ediyor, gün doğmadan mesaiye başlayan temizlik ekibi arkadaşlarımıza yardımcı olmalarını diliyoruz. Daha temiz bir Düzce için hep birlikte çalışalım” ifadelerini kullandı.

DÜZCE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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