Küçükler satranç turnuvası yapıldı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç il temsilciliğinin düzenlemiş olduğu Küçükler Satranç turnuvası sona erdi.

Küçükler 789 Yaş Satranç müsabakaları Konuralp Gazi Gençlik Merkezi’nde yapıldı.

Küçükler kategorisinde satranççılar Düzce birincisi olmak için mücadele etti. 7 yaş kızlarda Defne Özmen, 8 yaş kızlarda Beren Açıkgöz, 9 yaş kızlarda Elif Zeynep Kırışoğlu, 7 yaş açık kategorisinde Yalçın Eymen Özkazanç, 8 yaş açık kategorisinde Abdullah Mete İnceçınar, 9 yaş açık kategorisinde ise Ahmet Kayra Toklu birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Konuralp Gazi Gençlik Merkezi Müdür Vekili Cahit Demir ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Mahmut Kır takdim etti.

DÜZCE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

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