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Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı

DHA

- DÜZCE´de, narkotik köpeği 'Ferman' ile yapılan aramada bir kişinin ayakkabısının içine sakladığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

- DÜZCE´de, narkotik köpeği 'Ferman' ile yapılan aramada bir kişinin ayakkabısının içine sakladığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Gümüşova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adaköy mevkiinde yaptığı yol uygulamasında M.Y. yönetimindeki aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Ferman' ile araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği bu sırada araç sürücüsü M.Y.'nin ayağına yönelerek tepki verdi. M.Y.'nin sol ayakkabısı çıkarıldığında ayakkabısının içine sakladığı 10 gram esrar ele geçirildi. M.Y. gözaltına alındı.

DÜZCE

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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