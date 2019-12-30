Damacanalardan su yerine kaçak mazot çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce’de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları hafif ticari araçta kaçak mazot bulunan 14 damacana ele geçirdi.

Akçakoca ilçesi Dadalı köyü Jandarma Trafik Amirliği önünde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri, durdurdukları R.Y.’nin kullandığı hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada damacanalarda mazot olduğunu gören ekipler, mazotun kaçak olduğunu belirledi. Araç sürücüsü R.Y. gözaltına alınırken, kaçak mazot bulunan 14 damacanaya el koyuldu.

DÜZCE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:41

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.