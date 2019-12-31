Batı Nil virüsüne dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Batı Nil virüsüne dikkat

İHA

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ülkemizde hızla yayılan ve Düzce'de de görülmeye başlanan Batı Nil Virüsü ve taşıyıcı sivrisinek türlerine karşı vatandaşları uyardı.

Batı Nil virüsüne dikkat

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ülkemizde hızla yayılan ve Düzce’de de görülmeye başlanan Batı Nil Virüsü ve taşıyıcı sivrisinek türlerine karşı vatandaşları uyardı.
Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada Asya Kaplanı Sivrisineği ile Sarı Humma Sivrisineği konusunda vatandaşları uyardı. Türkiye’de asıl yayılımını geçen yıl gösteren ve Batı Nil Virüsü hastalığını gündeme taşıyan sivrisinekler konusunda bilgilendirme yapan Veteriner İşler Müdürlüğü aslen Güneydoğu Asya kökenli olan haşerelerin 2015 yılından itibaren Artvin, Rize ve Trabzon ile aynı zamanda İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da da hızla yayıldığını belirterek şu ifadelere yer verdi: “Yeşil alanları dinlenme alanı olarak kullanan Sivrisinekler, kirli ve durgun sularda 12 ila 32 santigrat derece sıcaklıkta hızla çoğalmaktadır. Aslen Güneydoğu Asya kökenli Asya Kaplan Sivrisineği 2015 yılından itibaren ülkemiz Karadeniz bölgesinin DoğuBatı yönünde rastlanmaya başlanmıştır. Özellikle 20172018 yıllarında Sakarya ve Kocaeli’nde artan vakalarda kan emme sonrası aşırı alerjik reaksiyonlar oluşturduğu ve bu reaksiyonlara bağlı oluşan yaraların uzun süre iyileşmediği tespit edilmiştir. Sarıhumma sivrisineği olarak bilinen ve ika virüsü taşıyan tür ise 2015 yılında ülkemizde tespit edilmiştir. Ülkemizde yerleşik popülasyona geçtiği tespit edilen bu tür Kaplan sivrisineğinin aksine ev içi ya da kapalı alanlarda kan emme aktivitesi gösterdiği gözlemlenmiş ve Kaplan sivrisineği kadar agresif bir davranış biçiminde olmadığı tespit edilmiştir.”

Bireysel mücadele büyük önem taşıyor
Haşerelerle yapılacak mücadele sistemi ve önemi konusunda vatandaşları uyaran Veteriner İşleri Müdürlüğü popülasyon seviyesini düşürmek için yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi vererek “Yapay su dolu kaplar ve yarı yapay alanlar bu türün üreme için yumurta bıraktığı alanlar olarak göze çarpmaktadır. Bu iki türle ilgili bireysel mücadele çalışması zor olsa da alınacak küçük önlemlerle yaşanılan alanı üreme alanı olarak kullanmalarını engelleme ve popülasyon seviyesini düşürme anlamında etkili olabilir. Bu açıdan kendi ev, bahçe gibi alanlarımızda larva gelişim alanı olabilecek saksı altında biriken sular, eski pet şişe, kova, plastik kap ve kovalar, kullanılmayan el arabası, araç lastikleri, içi su dolu kapların uzun süre bekletilmemesi, pencerelere sineklik kullanımın yaygınlaşması hane halkını koruma anlamında yeterli destek sağlayacaktır. Ayrıca sinek kovucu (repellent) olarak bilinen ve ticari olarak satılan ürünlerin dışarıda oturulacak ise kullanılması bireysel anlamda kendimizi ve etrafımızdakileri koruma anlamında ve vektör türle insan temasını kesme bağlamında önemlidir. Anılan tedbirler, her iki tür de pek çok hastalığın taşıyıcısı vektör türler olması sebebiyle önemlidir. Bu anlamda vatandaşlarımızın hem bireysel çabalarıyla hem de belediyemizce yapılacak mücadele çalışmaları ile popülasyon seviyeleri düşürülerek rahatsızlık ve risk seviyesi kontrol altına alınabilecektir” ifadelerini kullandı.

DÜZCE

31 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Dağlı “Yeni yıl sevincimiz hüzne dönüşmesin”
YEREL HABERLER Vali Dağlı “Yeni yıl sevincimiz hüzne dönüşmesin”
Başkan Özlü “2020 Düzce’de değişim ve dönüşüm yılı olacak”
YEREL HABERLER Başkan Özlü “2020 Düzce’de değişim ve dönüşüm yılı ...
Akçakoca'da ağaçlar budandı
YEREL HABERLER Akçakoca'da ağaçlar budandı
Başkan Faruk Özlü söz verdi yaptı Fiskobirlik Kavşağı trafiğe tekrar açıldı
YEREL HABERLER Başkan Faruk Özlü söz verdi yaptı Fiskobirlik Kavşağı ...
Damacanalardan su yerine kaçak mazot çıktı
YEREL HABERLER Damacanalardan su yerine kaçak mazot çıktı
Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ayakkabısından çıktı
YEREL HABERLER Narkotik köpeği tepki verdi, uyuşturucu madde ...
Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Sürücünün ayakkabısından uyuşturucu çıktı
Emniyet Müdürü Korkmaz’ın acı günü
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Korkmaz’ın acı günü
Yeni yıl öncesi denetimler arttı Ehliyetsiz 2 sürücüye 8 bin 72 lira cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Yeni yıl öncesi denetimler arttı Ehliyetsiz 2 ...
Gençler sabah namazında buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Gençler sabah namazında buluşmaya devam ediyor
Gençlik merkezi çaya geliyoruz projesini sürdürüyor
YEREL HABERLER Gençlik merkezi çaya geliyoruz projesini sürdürüyor
Küçükler satranç turnuvası yapıldı
YEREL HABERLER Küçükler satranç turnuvası yapıldı
Düzce’de temizlik günün erken saati başlıyor
YEREL HABERLER Düzce’de temizlik günün erken saati başlıyor
Muhtarlar bir olup su hatlarını onardılar
YEREL HABERLER Muhtarlar bir olup su hatlarını onardılar
Başkan Yanmaz vatandaşlarla istişare etti
YEREL HABERLER Başkan Yanmaz vatandaşlarla istişare etti
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon dereye uçtu Sedyeye yatmak istemeyen sürücü itfaiye ekiplerini uzun süre uğraştırdı
YEREL HABERLER Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon ...
Kamyon şoförü vinçle kurtarıldı, 'Ehliyetim gitti' diye feryat etti
YEREL HABERLER Kamyon şoförü vinçle kurtarıldı, 'Ehliyetim gitti' ...
Akçakoca'da ilk kar yüksek kesimlere düştü
YEREL HABERLER Akçakoca'da ilk kar yüksek kesimlere düştü
Düzce’nin altın çocukları
YEREL HABERLER Düzce’nin altın çocukları
Kadına şiddeti erkek oyuncu anlattı Kadına şiddet iz oldu sahnelendi
YEREL HABERLER Kadına şiddeti erkek oyuncu anlattı Kadına şiddet iz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X