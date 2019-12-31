Batı Karadeniz'de yağışlar devam ediyor Karadeniz'de fırtına nedeniyle dalgalar sahilleri dövüyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde soğuk hava ve fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle dalgalar yaklaşık 3 metreyi buluyor.

Karadeniz'de fırtına etkili oluyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yağmurlu ve rüzgarlı hava şartları devam ediyor. Denizde dalga boyu yer yer 3 metre yüksekliğini bulurken balıkçılar ise teknelerini limana çekmiş durumdalar. Fırtınanın devam etmesi beklenirken meteorolojiden alınan bilgilere göre yağmur yağışları 2 gün daha devam edecek ve Cuma günü hafifleyecek. Batı Karadeniz sahil şeridinde bugün için kar yağışı ise beklenmiyor.

DÜZCE 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:41

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