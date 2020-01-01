Şifalısu’ya Şadırvan- Mescid yapılıyor

AkçakocaDüzce karayolu üzerinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda Akçakoca Belediyesine devredilen Şifalı su mesire alanına, hayırsever işadamı Burhan Özdemir tarafından şadırvanmescid yaptırılacak.

Düzce Akçakoca yolu üzerinde 17. kilometrede bulunan şifalı su ve orman dinlenme alanına, Akçakocalı hayırsever işadamı tarafından şadırvanmescid yaptırılacak. Abisi merhum İhsan Özdemir’in adını vereceği çift kubbeli şadırvan mescidin, Selçuklu Osmanlı mimarisinden esinlenerek yaptıracağı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz; "Vatandaşlarımız su almak için şifalı suya geldiklerinde, en büyük şikayetleri abdest alıp namaz kılacakları bir yerin olmamasıydı. Valimiz Zülkif Dağlı, kaymakamımız Yasin Öztürk ve Burhan Özdemir kardeşimizin girişimi ile şifalı suya mescit ve şadırvan yapılacak. Kimse merak etmesin, vatandaşlar Şifalısu’ya geldiklerinde sadece su ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak kahvaltı ve diğer ihtiyaçlarının tamamına cevap verecek bir konuma getireceğiz. Yol üstü hizmet anlamında bir kalite getireceğiz. 2020 yılı yaz sezonuna hepsini yetiştirmeye çalışacağız“ ifadelerinde bulundu.

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