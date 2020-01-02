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Doğum gününü kar altında kutladılar 39. Yaşına lapa lapa kar altında girdi

İHA

– (ÖZEL)Doğum günün Abantta kutlamak için yola çıkan 3 aile, yoğun kar yağışı nedeniyle Boludağı'nda mola vererek karlar altında doğum günü kutladılar. Polis ekiplerinin de eşlik ettiği doğum gününde arkadaşları doğum günü şarkısı söyleyip 39. yaşına giren Enes Mehmet Pehlivan'ın yeni yaşını kutladılar.

Doğum gününü kar altında kutladılar 39. Yaşına lapa lapa kar altında girdi

– (ÖZEL)Doğum günün Abantta kutlamak için yola çıkan 3 aile, yoğun kar yağışı nedeniyle Boludağı’nda mola vererek karlar altında doğum günü kutladılar. Polis ekiplerinin de eşlik ettiği doğum gününde arkadaşları doğum günü şarkısı söyleyip 39. yaşına giren Enes Mehmet Pehlivan’ın yeni yaşını kutladılar.
Yoğun kar yağışı ulaşımı etkilerken Düzce’de kar yağmadığı için arkadaşlarının doğum günün karlar altında kutlamak isteyen 3 aile, Abanta gitmek için yola çıktı. Ancak Boludağı’nda yağan kar nedeniyle mola vermek zorunda kalan aileler, arkadaşları Enes Mehmet Pehlivan’ın doğum gününü lapa lapa yağan karlar altında kutladılar. Doğum günü pastasını kesen Enes Mehmet Pehlivan’a eşi, arkadaşları ve Boludağı’nda trafiği düzenlemek üzere görevli olan trafik ekipleri de eşlik etti. Doğum günü şarkısı söyleyen Enes Mehmet Pehlivan’ın arkadaşları ve trafik ekipleri şarkının ardından 39. yaşına giren Enes Mehmet Pehlivan’ı kutladılar.
Kar altında 39. yaşını kutlayan Enes Mehmet Pehlivan, kar altında doğum günü kutlamanın çok güzel bir duygu olduğunu belirterek “herkese tavsiye ederim” dedi. Enes Mehmet Pehlivan; “Düzce'den geliyoruz. Kar yağışını görünce Abant'a gidelim dedik. Yolar karlı olduğu ve kapalı olduğu için Abant'tan geri döndük. Boludağı'nda polis memuru arkadaşları da görünce burada durduk. Çay ikramında ve pasta ikramında bulunduk. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bugün benim doğum günüm. Doğum günü kutlayalım dedik arkadaşlarla buraya kadar geldik. Kar altında doğum günü kutlamak çok güzel. Herkese tavsiye ederim. 39. yaşıma girdim. Karlar altında 39 olmak ayrıca güzel oldu” dedi.
Sürpriz doğum günün hazırlayan arkadaşı Hikmet Keskin ise; “Arkadaşımızın doğum günü. Akşam Abant’a gidelim dedik ancak gidemedik. Dönüşte burada yapalım, doğum gününü burada kutlayalım dedik. Polis arkadaşlarımızın da burada olması ile burada kutlamaya karar verdik. Güzel bir akşam oldu. Kar altında doğum günü kutluyoruz. Farklı bir doğum günü oldu. Bizde arkadaşıma nice senelere diyoruz” dedi.
Tebrikleri kabul eden Enes Mehmet Pehlivan eşi, arkadaşları ve doğum günü kutlamasına katılan trafik ekipleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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