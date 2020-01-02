Düzce’de ihracat ve ithalat arttı

Düzce ilinde 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 87,2 arttı, ithalat yüzde 27,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre Düzce’de ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,2 artarak 21 milyon 127 bin dolar, ithalat ise yüzde 27,5 artarak 7 milyon 187 bin dolar, olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.