Boludağı’nda kartpostallık kar ve sis manzarası

–Boludağı, kar yağışı ve sis ile birlikte eşsiz manzaraya büründü. Boludağı’nı kullanan sürücüler yol kenarlarına araçlarını park ederek bu doyumsuz manzaranın tadını doyasıya çıkarttı.

Avrupa ile Anadolu arasında en önemli karayolu geçişi olan Boludağı, kış aylarında yağan kar yağışı ve sis tabakasının aşağı çekmesi ile seyri güzel bir manzarayı ortaya çıkardı. Sürücüler için kış mevsiminde geçişi çileye dönüşen Boludağı’nı kullanan sürücüler 1 Ocak’ta öğlen saatlerinde başlayarak gece boyu yağan kar yağışının ardından beyaza bürünen manzaranın tadını doyasıya çıkarttı. Boludağı’nı kullanan sürücüler, eşsiz manzarayı seyredebilmek için araçlarının yol kenarlarına park ederek eşsiz doğa manzarasının tadını çıkarttı. Sürücüler, “Manzara eşsiz. Çok güzel görüntüler var burada. İnsan bakmaya doyamıyor. Bizde bu manzaranın tadını çıkartıyoruz” diye konuştu.

DÜZCE 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:41

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