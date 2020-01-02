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Boludağı’nda kartpostallık kar ve sis manzarası

İHA

–Boludağı, kar yağışı ve sis ile birlikte eşsiz manzaraya büründü. Boludağı'nı kullanan sürücüler yol kenarlarına araçlarını park ederek bu doyumsuz manzaranın tadını doyasıya çıkarttı.

Boludağı’nda kartpostallık kar ve sis manzarası

–Boludağı, kar yağışı ve sis ile birlikte eşsiz manzaraya büründü. Boludağı’nı kullanan sürücüler yol kenarlarına araçlarını park ederek bu doyumsuz manzaranın tadını doyasıya çıkarttı.
Avrupa ile Anadolu arasında en önemli karayolu geçişi olan Boludağı, kış aylarında yağan kar yağışı ve sis tabakasının aşağı çekmesi ile seyri güzel bir manzarayı ortaya çıkardı. Sürücüler için kış mevsiminde geçişi çileye dönüşen Boludağı’nı kullanan sürücüler 1 Ocak’ta öğlen saatlerinde başlayarak gece boyu yağan kar yağışının ardından beyaza bürünen manzaranın tadını doyasıya çıkarttı. Boludağı’nı kullanan sürücüler, eşsiz manzarayı seyredebilmek için araçlarının yol kenarlarına park ederek eşsiz doğa manzarasının tadını çıkarttı. Sürücüler, “Manzara eşsiz. Çok güzel görüntüler var burada. İnsan bakmaya doyamıyor. Bizde bu manzaranın tadını çıkartıyoruz” diye konuştu.

DÜZCE

02 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:41
  • GÜNEŞ 08:13
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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